Несмотря на изменившееся отношение к практической пользе ИИ, Кэмерон по-прежнему скептически относится к его роли в создании историй.

Знаменитый режиссёр Джеймс Кэмерон, ранее известный своей настороженностью в отношении искусственного интеллекта, теперь рассматривает эту технологию как способ повысить эффективность работы над дорогостоящими фильмами. Он считает, что ИИ может ускорить создание визуальных эффектов, не приводя к замене специалистов, и такой подход способен изменить методы работы в Голливуде.

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Тема использования ИИ в творчестве остаётся неоднозначной. Одни видят в этом прогресс, другие выражают опасения по поводу оригинальности, влияния на искусство и рабочие места. Очевидно, что Голливуд активно внедряет ИИ, несмотря на продолжающиеся жаркие споры.

Сам Кэмерон ещё в 2023 году резко предостерегал человечество об опасностях ИИ, даже ссылаясь на свой фильм «Терминатор» 1984 года как на своего рода пророчество о восстании машин. Однако к настоящему времени режиссёр придерживается более взвешенной позиции. Выступая недавно в подкасте Boz to the Future, он пояснил свои изменившиеся взгляды.

Осенью 2024 года Кэмерон вошёл в совет директоров компании Stability AI, известной разработкой модели Stable Diffusion. По его словам, целью было не получение прибыли, а стремление разобраться в самой технологии и понять образ мыслей разработчиков. Режиссёр отметил, что раньше для изучения новой сферы он бы основал собственную компанию, но теперь считает более правильным поддержать уже существующую организацию, чьё видение творческого применения ИИ совпадает с его собственным.

Основная цель Кэмерона — снизить огромные затраты на производство фильмов с обилием спецэффектов, но сделать это не за счёт увольнений, а путём ускорения рабочих процессов. Режиссёр подчеркнул, что речь идёт об увеличении скорости работы художников над конкретным кадром примерно в два раза. «Ваш ритм работы ускоряется, рабочий цикл становится быстрее. Художники могут переходить к другим интересным задачам, потом к следующим. Таково моё видение», — пояснил Кэмерон. Такой подход может быть выгоден всем: он сохраняет творческие рабочие места и одновременно повышает эффективность.

Несмотря на изменившееся отношение к практической пользе ИИ, Кэмерон по-прежнему скептически относится к его роли в создании историй. «Лично я не верю, что некий бестелесный разум, просто повторяющий то, что сказали другие воплощённые умы… когда-либо сможет создать нечто, способное тронуть аудиторию», — говорил он в интервью CTV News в 2024 году. — «Нужно быть человеком, чтобы написать такое».