Доходы от продажи традиционных премиальных игр снизились.

Согласно отчёту Newzoo о состоянии рынка компьютерных и консольных игр, пользователи ПК демонстрируют растущую готовность платить за внутриигровые покупки. В 2024 году на долю микротранзакций пришлось 58% всей выручки в сегменте игр для персональных компьютеров, что составило $24,4 млрд. Годовой рост этого показателя достиг 1,4%.

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На этом фоне доходы от продажи традиционных премиальных игр, напротив, снизились. В 2024 году они упали на 2,6% в годовом исчислении, до $10,7 млрд, что составило 28% от общей выручки рынка. Аналитики связывают это с изменением потребительских предпочтений в пользу условно-бесплатных игр с возможностью необязательных покупок.

Небольшой рост показал и сегмент загружаемого контента (DLC). Выручка от него увеличилась на 0,8%, достигнув $5,3 млрд или 14% от общего объёма рынка ПК-игр. Этому способствовали дополнения и обновления для таких крупных проектов, как Diablo 4, Elden Ring и World of Warcraft.

Основной вклад в рост выручки от микротранзакций, по данным Newzoo, внесли три игры: Call of Duty: Black Ops 6, Roblox и Fortnite. Разработчики этих проектов успешно монетизируют интерес игроков к дополнительному контенту, включая косметические предметы.

Вместе с тем внутриигровые покупки остаются предметом споров среди геймеров на ПК и консолях. Их часто критикуют за потенциально эксплуатационный характер. В качестве примера приводится условно-бесплатная Diablo Immortal, которую осуждали за фактическую блокировку высокоуровневого контента без дополнительных трат.

Отдельные претензии вызывают лутбоксы — распространённый вид микротранзакций. По мнению критиков, они схожи с азартными играми и могут способствовать развитию зависимости у несовершеннолетних пользователей.

Несмотря на разнонаправленные тенденции в отдельных сегментах, общий объём рынка компьютерных игр в 2024 году остался практически стабильным, показав символический рост на 0,1% до $37,3 млрд. Однако за последние два года, после спада в 2021–2022 годах, сектор вырос на 5,4%. Аналитики Newzoo прогнозируют дальнейшее увеличение рынка: до $37,9 млрд в 2025 году и свыше $40 млрд к 2027 году.