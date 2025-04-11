Предприятие полностью работает на возобновляемой энергии.

Компания Lego запустила во Вьетнаме производственный комплекс стоимостью $1 млрд. Предприятие в провинции Биньзыонг, расположенное рядом с Хошимином, станет ключевым элементом стратегии компании по расширению в Азии и развитию экологически чистого производства.

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Завод спроектирован как первое во Вьетнаме промышленное предприятие, полностью работающее на возобновляемой энергии. Достичь этого планируется к началу 2026 года за счёт использования энергии от 12 400 солнечных панелей, установленных на территории, и систем накопления энергии в прилегающем энергоцентре.

Основную часть потребностей покроет собственная генерация. Оставшиеся 10–20% энергии Lego намерена получать по прямым договорам с поставщиками чистой энергии, что стало возможным благодаря новому механизму прямых закупок электроэнергии (DPPA), введённому во Вьетнаме в 2024 году. Как отметил операционный директор Lego Карстен Расмуссен, использование такой комбинации источников энергии является «новаторским подходом» для Вьетнама.

Производственный комплекс занимает площадь, эквивалентную 62 футбольным полям. На заводе используется высокотехнологичное автоматизированное оборудование и роботы для обеспечения высокой точности производства деталей конструктора. В перспективе на предприятии будут работать тысячи квалифицированных сотрудников, многие из которых уже прошли обучение на фабрике Lego в Китае.

Новый завод стал шестым производственным объектом Lego в мире и вторым в Азии. Он предназначен для удовлетворения растущего спроса на продукцию компании в странах Юго-Восточной Азии.

В рамках экологических инициатив Lego также высадила во Вьетнаме 50 тысяч деревьев, что вдвое больше числа деревьев, срубленных при подготовке площадки. Кроме того, это первый завод компании, где для упаковки используются бумажные пакеты вместо одноразовых пластиковых.

Впрочем, ключевой проблемой для Lego остаётся сам материал её конструкторов — кубики по-прежнему производят из пластика на основе нефти. Компания ищет устойчивые альтернативы, инвестировав в это направление свыше $1,2 млрд, включая создание профильного центра в Дании стоимостью $150 млн. Lego также заявила о планах сократить выбросы углерода на 37% к 2032 году и достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году.