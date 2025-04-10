В моделях RTX 5070 она уже точно есть.

Компания NVIDIA, по данным инсайдера MEGAsizeGPU, начала закупать память GDDR7 для своих видеокарт GeForce RTX 50-й серии у нового поставщика — южнокорейской SK hynix. Сообщается, что чипы этого производителя уже устанавливаются как минимум в модели RTX 5070.

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Хотя финальной сборкой видеокарт занимаются партнёры NVIDIA, именно сама компания зачастую определяет тип используемой памяти. Графический процессор и чипы памяти нередко поставляются партнёрам в виде комплекта, что позволяет NVIDIA влиять на выбор компонентов, в том числе для оптимизации затрат.

Официально серия GeForce RTX 50 поддерживает память трёх производителей: Samsung, SK hynix и Micron. Однако до недавнего времени на рынке встречались только видеокарты с чипами Samsung GDDR7. Появление SK hynix в качестве второго активного поставщика расширяет производственную базу NVIDIA.

Определить производителя чипов памяти на конкретной видеокарте можно с помощью диагностических утилит, таких как GPU-Z. Физический осмотр модулей памяти также возможен, но обычно требует разборки системы охлаждения, что может привести к потере гарантии.

Поскольку видеокарты RTX 50 с памятью SK hynix ещё не проходили независимое тестирование, пока неизвестно, будут ли они отличаться по температурным показателям или потенциалу разгона от версий с чипами Samsung. Этот аспект потребует дальнейшего изучения.

В настоящее время NVIDIA использует в серии RTX 50 память GDDR7 с двумя скоростями: 28 Гбит/с для моделей RTX 5090, 5070 Ti и 5070, и более быструю 32 Гбит/с для RTX 5080. Чипы Samsung GDDR7 также применяются в мобильных видеокартах GeForce RTX 50.