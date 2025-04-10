Анонс новой видеокарты может состояться уже 15 апреля.

В онлайн-базе данных теста Geekbench обнаружены первые результаты производительности готовящейся к выпуску видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ видеопамяти. Появление таких данных ожидаемо, поскольку NVIDIA, по сообщениям, уже начала рассылать образцы карт независимым обозревателям, что часто предшествует утечкам информации о быстродействии.

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Утечка подтверждает характеристики устройства: 36 вычислительных блоков (Compute Units), что соответствует 4608 ядрам CUDA, и тактовую частоту до 2647 МГц. Указанный объём видеопамяти составляет 15,9 ГБ (маркетинговое обозначение — 16 ГБ). Тестирование проводилось на высокопроизводительной платформе с процессором Ryzen 7 9800X3D и материнской платой на чипсете X870E, вероятно, с использованием неопубликованной версии драйверов NVIDIA.

В тесте Geekbench OpenCL видеокарта набрала 146 234 балла, в Vulkan — 140 147 баллов. Эти результаты указывают на прирост производительности в диапазоне 13–14% по сравнению с GeForce RTX 4060 Ti предыдущего поколения. Также приводятся данные сравнения с некой Radeon RX 9070 без индекса XT: новинка NVIDIA показала на 5% лучший результат в OpenCL, но уступила 16% в Vulkan.

По неофициальной информации, анонс GeForce RTX 5060 Ti может состояться 15 апреля, а начало продаж запланировано на 16 апреля.