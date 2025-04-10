К тому же манипуляции на фондовом рынке никто не отменял.

Администрация президента Трампа объявила о введении 90-дневного моратория на введение новых торговых пошлин против большинства стран. Исключением стал Китай, тарифы против которого были резко повышены до рекордных 125%. Для остального мира базовая ставка взаимных пошлин установлена на уровне 10%. Это решение принято спустя неделю после предыдущих шагов, которые многие эксперты оценили как «крайне разрушительные» для мировой торговли.

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Нынешний курс стал резким разворотом по сравнению с анонсированными 2 апреля высокими пошлинами — тогда планировалось ввести значительные сборы на импорт из Японии (24%), Вьетнама (46%) и Камбоджи (49%).

Прошлые заявления нынешней администрации Белого дома вызвали серьёзные потрясения на рынках: Nintendo отложила предзаказы на Switch 2, возник ажиотаж в магазинах Apple из-за опасений роста цен, два производителя ноутбуков приостановили поставки в США, а Micron подняла цены на SSD.

Сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил приостановку введения пошлин начавшимися переговорами с более чем 75 странами. К тому же, введение высоких тарифов вызвало критику со стороны Илона Маска и членов Республиканской партии. Некоторые аналитики высказывали подозрения о возможных манипуляциях на фондовом рынке, связанных с этими событиями.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила установление универсальной ставки взаимных пошлин на уровне 10%. При этом, как отмечает The Washington Post, итоговый размер тарифов для Мексики и Канады остаётся неясным и может составить от 10% до 35%. Похоже, Трамп отступил от полномасштабной глобальной торговой войны спустя лишь несколько часов после вступления в силу пошлин, анонсированных ещё 2 апреля, но одновременно усилил напряжённость в отношениях с Китаем.

Эскалация с Пекином развивалась стремительно: 2 апреля пошлины США на китайские товары подняли до 54%, затем до 104%. В ответ КНР ввела тарифы на импорт из США в размере 84% и начала ограничивать экспорт редкоземельных металлов. Белый дом ответил новым повышением до 125%.

Приостановка действия пошлин для таких стран, как Вьетнам и Камбоджа, вероятно, станет облегчением для компаний вроде Nintendo, уже начавшей перенос части производства из КНР. Однако полностью отказаться от китайских производственных мощностей и цепочек поставок сложно. Недавний отчёт Bloomberg в очередной раз указал на то, что производство ноутбуков, смартфонов, аккумуляторов и другой электроники по-прежнему сильно зависит от КНР, даже если финальная сборка происходит в других странах.