Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
США отсрочили введение новых торговых пошлин на 90 дней, но подняли их для Китая до 125%
К тому же манипуляции на фондовом рынке никто не отменял.

Администрация президента Трампа объявила о введении 90-дневного моратория на введение новых торговых пошлин против большинства стран. Исключением стал Китай, тарифы против которого были резко повышены до рекордных 125%. Для остального мира базовая ставка взаимных пошлин установлена на уровне 10%. Это решение принято спустя неделю после предыдущих шагов, которые многие эксперты оценили как «крайне разрушительные» для мировой торговли.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нынешний курс стал резким разворотом по сравнению с анонсированными 2 апреля высокими пошлинами — тогда планировалось ввести значительные сборы на импорт из Японии (24%), Вьетнама (46%) и Камбоджи (49%).

Прошлые заявления нынешней администрации Белого дома вызвали серьёзные потрясения на рынках: Nintendo отложила предзаказы на Switch 2, возник ажиотаж в магазинах Apple из-за опасений роста цен, два производителя ноутбуков приостановили поставки в США, а Micron подняла цены на SSD.

Сам Дональд Трамп в соцсети Truth Social объяснил приостановку введения пошлин начавшимися переговорами с более чем 75 странами. К тому же, введение высоких тарифов вызвало критику со стороны Илона Маска и членов Республиканской партии. Некоторые аналитики высказывали подозрения о возможных манипуляциях на фондовом рынке, связанных с этими событиями.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила установление универсальной ставки взаимных пошлин на уровне 10%. При этом, как отмечает The Washington Post, итоговый размер тарифов для Мексики и Канады остаётся неясным и может составить от 10% до 35%. Похоже, Трамп отступил от полномасштабной глобальной торговой войны спустя лишь несколько часов после вступления в силу пошлин, анонсированных ещё 2 апреля, но одновременно усилил напряжённость в отношениях с Китаем.

Эскалация с Пекином развивалась стремительно: 2 апреля пошлины США на китайские товары подняли до 54%, затем до 104%. В ответ КНР ввела тарифы на импорт из США в размере 84% и начала ограничивать экспорт редкоземельных металлов. Белый дом ответил новым повышением до 125%.

Приостановка действия пошлин для таких стран, как Вьетнам и Камбоджа, вероятно, станет облегчением для компаний вроде Nintendo, уже начавшей перенос части производства из КНР. Однако полностью отказаться от китайских производственных мощностей и цепочек поставок сложно. Недавний отчёт Bloomberg в очередной раз указал на то, что производство ноутбуков, смартфонов, аккумуляторов и другой электроники по-прежнему сильно зависит от КНР, даже если финальная сборка происходит в других странах.

#трамп #тарифы трампа
Источник: techspot.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
16
Samsung Galaxy S26 Ultra сохранит S-Pen и получит доработанную 200 Мп камеру
+
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
Новая видеокарта Nvidia Tegra T239 для Switch 2 уже в значительной степени раскрыта
1
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
7
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
1
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Vivo X200 Ultra с 35-мм камерой Zeiss попал на видео до анонса
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Все основные характеристики Nvidia RTX 5060 Ti были раскрыты благодаря транспортной накладной
3
Модифицированный BIOS позволил AMD RX 9070 обойти по производительности заводскую XT-версию
2
Samsung опубликовала подробный график выпуска One UI 7 для поддерживаемых устройств
+
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Новые модели BMW будут иметь поддержку искусственного интеллекта Alibaba
+
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+

Популярные статьи

"Влюбленные глаза", "Электрический штат", "Микки 17" - краткий обзор новых фильмов
+
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
78
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
30
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
40
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
3
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
19
Каким должен быть новый Deus Ex - размышляю о будущем серии, будучи фанатом жанра киберпанк
37
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
6
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2

Сейчас обсуждают

AndreySE-VL
14:59
Обещать можно что угодно, пока не будет контроля над бизнесом с большими штрафами никто из бизнесменов обещания выполнять не будет.
Дата-центры Amazon, Google и Microsoft истощают водные ресурсы засушливых регионов
Roditch
14:56
7400f в интернет магазинах можно найти за 10400 руб.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
nonses84
14:48
Отличная новость, можно будет продлить рабочее время снизив частоту.
Xiaomi готовит ручную настройку частот процессора в смартфонах
Ненавижу Пациента 3050 и Чимбала
14:47
Кто купит в здравом уме это за 60 тыр ..Хотя идиотов хватает.Главное там есть фреймдегрод новой версии и с ним она затмит 3080)
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на 14% опередила предшественника в Geekbench
nonses84
14:46
Так 9070 немного лучше 5070, а ее сравнивают 5060ти 🤦
Грядущая GeForce RTX 5060 Ti оказалась в среднем на 14% быстрее 4060 Ti в первых тестах
PanzerK
14:45
Одно непонятно - почему у них что в Индии что в Пакистане - такой лютый срачевник кругом.
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
Диман
14:42
Не знаю где вы взяли 10 тыщ разницы. там разница только в озу более дорогой. но опять же две три тысячи. за 8200р можно найти два модуля на 6000. это лишь беглый поиск. а так "максуны" на оба соке...
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
Сергей Блюм
14:40
Распил бабла, автор жжот)
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
artemuss1990
14:29
Какие нафиг к черту 3440 если вшивые ноутбуки с 5060 продаются за 3000+
Lenovo анонсировала игровой ноутбук Y9000P 2025 Extreme Edition с Intel Ultra 9 и RTX 5090
ИСКАНДЕР
14:18
Не пугай его такими "страшными" словами, он ведь может в разнос пойти, если не уже! )))
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем