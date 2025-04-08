Средний заработок в отрасли одновременно увеличился на 24% до 176 тыс. рублей.

Российский IT-сектор в 2024 году насчитывает около миллиона сотрудников, показав годовой рост на 13%, сообщил гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Средний заработок в отрасли одновременно увеличился на 24% до 176 тыс. рублей – почти вдвое больше средней зарплаты по стране (87,9 тыс. рублей).

По словам Плуготаренко, именно эти специалисты обеспечивают работу цифровой экосистемы для примерно 103 млн российских интернет-пользователей. Он считает, что развитие ИИ не сделает программистов ненужными, так как нехватка кадров — глобальная проблема, которая будет лишь нарастать. ИИ автоматизирует рутину, освобождая людей для сложных задач и стимулируя появление новых профессий, вроде дата-сайентистов и разработчиков отечественного ПО.

Рост числа занятых в IT Плуготаренко связывает с господдержкой и интересом граждан к индустрии. Катерина Смирнова, HR-директор «Телеком биржи», также указывает на роль льгот для компаний и образовательных инициатив. Игорь Бедеров из T.Hunter добавляет к причинам импортозамещение и высокие зарплаты.

При этом Минцифры оценивает дефицит IT-специалистов в 2024 году в 700 тыс. человек, прогнозируя рост до 1 млн к 2025 году. Ведомство называет подготовку кадров приоритетом и рассчитывает на эффект от мер господдержки. Сложности на рынке труда подтверждает и недавнее исследование ITQuick и «Зарплата.ру»: более 35% IT-специалистов ищут работу дольше трёх месяцев. Сменить компанию в ближайший год планируют 12%, ещё 23% рассматривают такую возможность.

Однако эксперты указывают на качественные проблемы кадрового рынка. Игорь Бедеров отмечает дисбаланс: рынку нужны опытные senior (40% вакансий) и middle (39%), а вузы выпускают в основном junior-специалистов, которым требуется 2-3 года для набора опыта. Он также констатирует, что крупные компании пока переманивают лучших специалистов высокой оплатой и гибкими условиями, но это не будет длиться вечно. Нагрузка на IT-специалистов растёт: средний рабочий день в 2023 году достиг рекордных за 19 лет 7,17 часа.

Михаил Хлебунов из Servicepipe подтверждает дефицит именно высококвалифицированных кадров. Рынок, по его мнению, переполнен выпускниками краткосрочных курсов с поверхностными знаниями. Он также упомянул «вайб-кодеров», использующих ИИ для генерации кода, что вызывает вопросы к безопасности таких решений.