Обновление будет включено в ядро Linux версии 6.15.

Утилита Turbostat для Linux, предназначенная для мониторинга процессоров, получила обновление по запросу компании HPE. Теперь инструмент способен отслеживать параметры систем, включающих до 8192 ядер.

Поводом для расширения возможностей Turbostat послужил случай, когда инженер HPE столкнулся с прежним ограничением утилиты в 1024 ядра при тестировании системы с 1152 ядрами. Как сообщает ресурс Phoronix, обновление будет включено в ядро Linux версии 6.15. Вместо простого увеличения лимита разработчики решили поднять планку сразу до 8192 ядер, приведя Turbostat в соответствие с другими подсистемами ядра Linux, где такой предел уже установлен.

Turbostat представляет собой консольную утилиту для получения данных о частоте, температуре, энергопотреблении и статистике простоя процессорных ядер. Инструмент входит в состав дистрибутивов Linux и популярен в профессиональной среде, но доступен для установки и обычным пользователям.

Остаётся неясным, какую именно конфигурацию с 1152 ядрами тестировал инженер HPE. Предполагается, что это мог быть кластер на базе четырёх 288-ядерных процессоров Intel Xeon 6900E. Не исключается также тестирование перспективных архитектур, например, Intel Diamond Rapids.