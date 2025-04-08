Базовая версия будет иметь всего 8 Гбайт памяти.

В отгрузочных документах обнаружены сведения о готовящихся видеокартах NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060, подтверждающие использование ими 128-битной шины памяти и модулей GDDR7. Эта информация появилась при отсутствии официальных данных от самой компании о графических ускорителях RTX 50 «шестидесятой» серии, что делает утечки основным источником подробностей.

Как сообщает ресурс Videocardz, в транспортных накладных NBD замечены модели на базе чипа GB206 и платы PG152. Документы подтверждают использование 128-битной шины, что согласуется с ранее появлявшимися предположениями. Документы также подтверждают три версии в линейке, включая варианты RTX 5060 Ti с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти.

Ширина шины памяти у новых видеокарт среднего ценового сегмента не изменится. Существенный прирост производительности должен обеспечить переход на память стандарта GDDR7. Это позволит увеличить пропускную способность до 448 ГБ/с — на 55% выше показателя RTX 4060 Ti — и должно дать заметный прирост частоты кадров в играх. Решающим фактором для успеха линейки RTX 5060 станет соотношение производительности и цены, особенно в условиях обострившейся конкуренции в массовом сегменте рынка.

Согласно имеющейся информации, RTX 5060 Ti будет предложена в вариантах с 8 ГБ и 16 ГБ видеопамяти при теплопакете 180 Вт. Младшая модель RTX 5060 получит 8 ГБ GDDR7 и 3840 ядер CUDA. Ожидается, что обе видеокарты поступят в продажу в середине апреля по ценам $299 за RTX 5060 и $399/499 за RTX 5060 Ti (8/16 ГБ).