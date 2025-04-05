Физика тел в оригинальной Mirror’s Edge до сих пор вызывает восхищение.

NVIDIA завершила переход к полностью открытой модели для своего физического движка PhysX, опубликовав исходный код компонентов, выполняемых на GPU, под лицензией BSD-3. Это произошло спустя примерно шесть с половиной лет после частичного открытия PhysX SDK. Одновременно компания открыла исходники GPU-шейдеров библиотеки для симуляции жидкостей Flow.

По заявлению NVIDIA, опубликованный код GPU-части PhysX включает свыше 500 программных функций (кернелов) CUDA, отвечающих за симуляцию твёрдых тел, жидкостей и деформируемых объектов. Компания рассматривает это как один из передовых примеров использования CUDA и программирования для GPU в реальном времени. Отмечается, что открытые исходники призваны стать ценным ресурсом для обучения и экспериментов сообщества. Библиотека Flow описывается как решение для симуляции жидкостей на основе разрежённой сетки в реальном времени.

Недавно технология PhysX вновь привлекла внимание в связи с сообщениями о возможном отсутствии её поддержки в новых видеокартах GeForce RTX 50. Эта ситуация затрагивает в основном старые игры, такие как Batman: Arkham Asylum и Mirror's Edge, и побуждает некоторых пользователей искать нестандартные решения, например установку дополнительной видеокарты для обработки физики.

Публикация исходного кода GPU-части PhysX теперь даёт возможность энтузиастам и моддерам самостоятельно попытаться решить упомянутую проблему совместимости со старыми играми, если NVIDIA не сделает этого сама. Разумеется, официальное исправление было бы предпочтительнее, но открытый код предоставляет сообществу необходимые инструменты для адаптации технологии.