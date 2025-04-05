Возможно, редмондцы вскоре закроют эту лазейку.

Появился новый способ обойти требование Microsoft использовать её учётную запись при установке Windows 11. Он пришёл на смену предыдущему методу обхода, который компания недавно заблокировала, и задействует командную строку.

Метод актуален для редакций Home и Pro операционной системы; для других версий доступна опция установки без интернета. Чтобы им воспользоваться, на начальном этапе настройки Windows 11 нужно нажать комбинацию клавиш Shift + F10. В открывшейся командной строке следует ввести команду start ms-cxh:localonly. После этого система предложит создать локальную учётную запись пользователя, минуя требование о входе в аккаунт Microsoft.

Предположительно, команда ms-cxh отвечает за компонент Microsoft Cloud Experience Host (CXH), управляющий процессом первоначальной настройки Windows 11. Добавление параметра localonly, вероятно, заставляет CXH пропустить этапы проверки подключения к сети и требования учётной записи Microsoft, опираясь на локальные инструкции (возможно, из JSON-файла в каталогах CXH). Это упрощает процедуру для тех, кто хочет быстрее получить доступ к операционной системе после установки.

Не исключено, что Microsoft закроет и эту лазейку в одном из будущих обновлений Windows 11, поскольку компания рассматривает отказ от использования её учётной записи как потенциальную проблему безопасности. Однако на данный момент описанный способ обхода функционирует.