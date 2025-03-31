Визуальный эффект достигается за счёт специальной светодиодной ленты.

Компания Coolify анонсировала необычный компонент для ПК — 120-миллиметровый вентилятор Holo Fan со встроенной функцией отображения визуальных эффектов. Устройство способно проецировать пользовательские видеоролики или GIF-анимации прямо во время вращения лопастей, создавая иллюзию парящего в воздухе изображения.

Принцип действия Holo Fan не является подлинной голографией. Визуальный эффект достигается за счёт светодиодной ленты, закреплённой на вращающейся части вентилятора. При быстром вращении создаётся картинка, воспринимаемая глазом как цельное изображение из-за эффекта персистенции зрения.

Для работы вентилятору требуется подключение только к стандартному 12-вольтовому разъёму питания на материнской плате, USB-интерфейс не задействован. Контент (видео или GIF) загружается во встроенную память устройства по Wi-Fi через специальное мобильное приложение. Это означает, что управление отображаемым изображением возможно только со смартфона, а не с компьютера.

Для корректного отображения картинки вентилятор должен работать на фиксированной скорости. Заявлена стандартная частота вращения 1500 оборотов в минуту (с допуском ±10%), а также предусмотрен режим повышенной производительности на 2600 об/мин.

К недостаткам устройства можно отнести необходимость управления через смартфон и относительно высокое энергопотребление — 10 Вт, в то время как обычные корпусные вентиляторы потребляют от 2 до 6 Вт. Вероятно, установка более одного такого вентилятора в систему будет нецелесообразной.

Информации о стоимости и дате начала продаж Coolify Holo Fan на данный момент нет.