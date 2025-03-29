Скорее всего, новинка будет стоить больше $1000.

В сети появились изображения топовой материнской платы ASUS ROG Crosshair X870E Extreme для платформы AM5. Снимки подтверждают, что новинка предложит энтузиастам максимальный набор характеристик и передовое оснащение, возглавив линейку ASUS на чипсете X870E.

Плата выполнена в форм-факторе E-ATX. Стабильность работы обеспечивает мощная подсистема питания VRM с двумя 8-контактными разъёмами EPS. Для ОЗУ предусмотрены четыре слота DDR5 (до 256 ГБ) и фирменный разъём DIMM.2 для карты расширения с двумя дополнительными M.2.

Возможности расширения включают два слота PCIe 5.0 x16. Для NVMe-накопителей имеется не менее трёх-четырёх разъёмов M.2; верхний оснащён массивным радиатором с теплотрубкой и механизмом EZ release, остальные скрыты под общей охлаждающей накладкой.

Зона VRM также охлаждается внушительными радиаторами с тепловыми трубками, возможно, с элементами активного охлаждения. Накладка над интерфейсной панелью оснащена крупным LCD-дисплеем для кастомизации. Плата предлагает богатый набор для энтузиастов: индикатор POST-кодов, FlexKey, кнопки питания, угловые разъёмы для удобного кабель-менеджмента и набор портов USB для передней панели (20G, 10G, 5G).

С обратной стороны установлена усилительная пластина. Задняя панель ввода-вывода включает 7.1-канальное аудио, Wi-Fi 7, порты Ethernet 10 Гбит/с и 5 Гбит/с, четыре USB Type-C (2x 10G, 2x 40G), порты USB Type-A, HDMI, а также кнопки BIOS Flashback и Clear CMOS.

Официальная цена ASUS ROG Crosshair X870E Extreme пока не объявлена. Учитывая позиционирование и стоимость других плат X870E, можно ожидать, что ценник этого флагманского решения для AM5 превысит 1000 долларов США.



