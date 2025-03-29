Это как дорожная карта обновлений для игры-сервиса.

Microsoft упростила процесс отслеживания новшеств своей операционной системы, запустив специализированный веб-ресурс — единую дорожную карту обновлений Windows. Этот сайт агрегирует информацию, ранее разрозненную по блогам Windows Insider и разделам поддержки, предлагая пользователям централизованный обзор разрабатываемых возможностей, их краткие описания, ориентировочные сроки выхода и сведения о совместимости.

Появление этого инструмента стало прямым ответом на запросы IT-специалистов, нуждавшихся в эффективном способе понимать, какие нововведения и когда появятся на различных устройствах. Теперь пользователи могут удобно фильтровать информацию. Доступна сортировка по платформе, включая эксклюзивы для ПК Copilot+ на чипах Snapdragon X, Ryzen AI 300 или Core Ultra 200, по версиям ОС (например, 23H2, 24H2) и по каналам распространения — Canary, Dev, Beta или общедоступный релиз (GA). Каждая опция в списке имеет лаконичное описание, данные о языках и ссылки на публикации Microsoft.

Сейчас дорожная карта сосредоточена на возможностях генеративного ИИ. В центре внимания — «Recall», инструмент для фиксации активности пользователя и создания «памяти» ИИ, вызвавший споры о конфиденциальности. Он пока находится на стадии превью. Среди прочих ИИ-решений заявлены Click to Do, умный поиск, перевод китайского в реальном времени, а также уже работающие на Copilot+ ПК суперразрешение и генерация изображений.

Впрочем, не все анонсированные новшества требуют новейшего оборудования или ИИ-ускорителей. Примером служит опция навигации по экранной клавиатуре с помощью геймпада. Она распространяется через апрельское обновление (не связанное с безопасностью) и доступна всем пользователям Windows 11, упрощая ввод текста в играх или при управлении системой контроллером.

Microsoft намерена развивать дорожную карту, учитывая обратную связь, и потенциально включит в неё другие версии ОС. Однако появление там Windows 10 маловероятно: её поддержка завершается в октябре 2024 года, хотя эта система всё ещё популярнее Windows 11. Найти новый ресурс можно на сайте Microsoft по пути: Windows > Для бизнеса > Дополнительно > Возможности > Дорожная карта Windows.