Сервис по обмену музыкой основал Шон Паркер, который позже помог Марку Цукербергу.

Компания Infinite Reality, специализирующаяся на иммерсивных технологиях, приобрела сервис потоковой музыки Napster за 207 миллионов долларов. Infinite Reality планирует превратить Napster в интерактивную музыкальную платформу с акцентом на социальное взаимодействие.

Napster получил скандальную известность в начале 2000-х, предложив простой способ обмена музыкальными файлами. Это поставило под угрозу доходы музыкантов и лейблов, что привело к судебным искам и банкротству сервиса в 2002 году.

Однако история Napster на этом не закончилась. Активы и бренд переходили из рук в руки: сначала их приобрела компания Roxio, затем права на бренд получил Best Buy, который в итоге заключил сделку с Rhapsody о создании брендированного стримингового сервиса.

Новый владелец, Infinite Reality, хочет сделать ставку на вовлечение фанатов, а не на пассивное прослушивание. Музыканты смогут устраивать виртуальные концерты, продавать цифровой контент и даже использовать ИИ для общения с фанатами и управления сообществом.

Генеральный директор Infinite Reality Джон Акунто заявил, что эта сделка соответствует их стратегии «перехода от двумерного интернета к трехмерному интерактивному пространству».