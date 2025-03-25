Компания Infinite Reality, специализирующаяся на иммерсивных технологиях, приобрела сервис потоковой музыки Napster за 207 миллионов долларов. Infinite Reality планирует превратить Napster в интерактивную музыкальную платформу с акцентом на социальное взаимодействие.
Napster получил скандальную известность в начале 2000-х, предложив простой способ обмена музыкальными файлами. Это поставило под угрозу доходы музыкантов и лейблов, что привело к судебным искам и банкротству сервиса в 2002 году.
Однако история Napster на этом не закончилась. Активы и бренд переходили из рук в руки: сначала их приобрела компания Roxio, затем права на бренд получил Best Buy, который в итоге заключил сделку с Rhapsody о создании брендированного стримингового сервиса.
Новый владелец, Infinite Reality, хочет сделать ставку на вовлечение фанатов, а не на пассивное прослушивание. Музыканты смогут устраивать виртуальные концерты, продавать цифровой контент и даже использовать ИИ для общения с фанатами и управления сообществом.
Генеральный директор Infinite Reality Джон Акунто заявил, что эта сделка соответствует их стратегии «перехода от двумерного интернета к трехмерному интерактивному пространству».