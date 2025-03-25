Речь идёт о восьмисекундных видеороликах высокого качества.

В бета-версии приложения Gemini 1.11 обнаружены строки кода, указывающие на скорую интеграцию Veo 2 — новейшей модели для генерации видео от Google. Согласно найденным фрагментам, пользователи Gemini Advanced смогут создавать восьмисекундные видеоролики высокого качества, просто описывая свою идею.

Процесс генерации займет от одной до двух минут. Судя по всему, будут установлены дневные и месячные лимиты на создание видео. Готовые ролики можно будет просматривать во встроенном плеере, скачивать и делиться ими, вероятно, посредством ссылки.

Функция генерации видео в приложении Gemini разрабатывалась последние несколько недель под кодовым названием «toucan». Теперь же, с появлением в коде явных упоминаний Veo 2 и описания процесса генерации, релиз можно ожидать в ближайшее время.

Напомним, что в феврале Google анонсировала «новые способы творчества с помощью передовых инструментов генерации видео, изображений и аудио». В настоящее время все пользователи Gemini могут генерировать изображения с людьми с помощью Imagen 3, а на прошлой неделе была представлена функция Audio Overviews. Пока неизвестно, будет ли поддержка генерации музыки. Доступ к Veo 2, предположительно, будет открыт для подписчиков Gemini Advanced через список ожидания Google Labs (VideoFX).