Новинка оснащена дисплеем на 120 Гц и работает на базе Android 15.

Компания Samsung представила в Индии смартфон Galaxy A26 5G, пополнивший линейку бюджетных устройств A-серии. Новинка, построенная на базе процессора Exynos 1380 (как у Galaxy A35 2023), оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем (120 Гц, Gorilla Glass Victus+) и аккумулятором на 5000 мА·ч с 25-ваттной зарядкой. Цена базовой версии (8/128 ГБ) — 24 999 рупий (примерно $300), модель 8/256 ГБ стоит 27 999 рупий (около $340).

Тройная камера смартфона включает основной 50-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией, сверхширокоугольный объектив на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера на 13 Мп размещена в привычном каплевидном вырезе. Защита от пыли и влаги реализована по стандарту IP67. В числе прочих особенностей — сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и NFC.

Galaxy A26 5G работает под управлением One UI 7 на базе Android 15 и, что примечательно для бюджетного устройства, получит шесть лет обновлений безопасности. Кроме того, смартфон поддерживает фирменные функции Samsung на базе искусственного интеллекта, такие как Circle to Search и Object Eraser. Продажи новинки стартуют на Flipkart, официальном сайте Samsung и в розничных магазинах. Для владельцев карт HDFC и SBI предусмотрена скидка 2000 рупий (примерно $25).