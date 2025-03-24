Подробности о смартфоне ожидаются в ближайшие дни.

Realme India готовится выпустить смартфон NARZO 80 Pro 5G, который, по утверждению компании, станет первым на момент выхода устройством на базе MediaTek Dimensity 7400 в ценовой категории до 20 000 рупий. В пересчете на доллары по текущему курсу это составляет менее $270.

Новый чип Dimensity 7400, являющийся разогнанной версией Dimensity 7300, демонстрирует в бенчмарке AnTuTu результат в 783 тысячи баллов. Производитель обещает плавный игровой процесс без падений FPS и быструю работу в режиме многозадачности. Для сравнения, предшественник NARZO 70 Pro 5G оснащен процессором MediaTek Dimensity 7050.

Стоит отметить, что Motorola ранее заявила о выпуске 2 апреля смартфона Edge 60 Fusion, который также будет первым в Индии устройством с Dimensity 7400. Таким образом, NARZO 80 Pro 5G, вероятно, станет вторым смартфоном на этом чипе, представленным на индийском рынке.

Приобрести realme NARZO 80 Pro 5G можно будет на Amazon.in, официальном сайте realme.com, а также в розничных магазинах. Подробности о смартфоне ожидаются в ближайшие дни.