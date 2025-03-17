Главное преимущество заключается в возможности использовать до 128 Гбайт памяти ОЗУ.

AMD представила APU Ryzen AI MAX+ 395 Strix Halo, продемонстрировав его впечатляющую мощь в задачах искусственного интеллекта. В тесте DeepSeek R1 новинка обошла RTX 5080 более чем в три раза. Этот результат достигнут благодаря инновационному подходу к использованию памяти.

Ryzen AI MAX+ 395 — новый гибридный процессор для ноутбуков, сочетающий в себе вычислительные ядра Zen 5, нейропроцессор XDNA 2 (50 TOPS) и интегрированную графику. Такая комбинация обеспечивает высокую производительность в тонких и легких устройствах премиум-класса, особенно при работе с ИИ-моделями, включая приложения для обработки естественного языка.

Преимущества Ryzen AI MAX+ 395:

Высокая скорость обработки: Значительно превосходит Intel Arc 140V и Intel Core Ultra 258V в тестах с различными LLM-моделями.

Мощная обработка изображений: Показывает лидирующие результаты в бенчмарках компьютерного зрения, таких как IBM Granite Vision и Google Gemma.

Гибкое управление памятью: Использует до 128 ГБ оперативной памяти системы, динамически выделяя до 96 ГБ под нужды графики благодаря технологии AMD Variable Graphics Memory. Это открывает возможности для работы с объемными ИИ-моделями, недоступными для других APU.

Секрет успеха Strix Halo в DeepSeek R1 — способность использовать практически всю доступную оперативную память. Когда размер LLM-модели превышает 16 ГБ (лимит видеопамяти RTX 5080 и RTX 5090), Strix Halo получает значительное преимущество. В задачах с меньшими моделями дискретные видеокарты RTX 50 все еще быстрее, но Strix Halo предлагает отличный баланс производительности и энергоэффективности для интегрированного решения.