Это связано с «перегрузкой основными задачами» оборонного концерна.

Производство электрического кроссовера e-Neva, разрабатываемого концерном ВКО «Алмаз-Антей», не будет запущено в 2026 году, как планировалось ранее. Проект заморожен из-за отсутствия финансирования. По информации источников, близких к ситуации, разработка электромобиля не является приоритетной задачей для оборонного предприятия в нынешних условиях.

Изначально «Алмаз-Антей» взялся за создание электрокара, чтобы расширить сегмент выпускаемой гражданской продукции, следуя указаниям правительства. Однако, в связи с текущей геополитической обстановкой, подобные инициативы отошли на второй план. Несмотря на заявления Дениса Мантурова в прошлом году о продолжении работ над e-Neva, концерн столкнулся с нехваткой ресурсов и специалистов для реализации проекта.

Бывший завод Toyota в Шушарах, который предполагалось использовать для производства e-Neva, перешел под контроль ФГУП НАМИ. По имеющимся данным, на этой площадке планируется выпускать автомобили премиум-класса Aurus в сотрудничестве с зарубежным партнером, предположительно, китайской компанией Hongqi. Переключение на проект Aurus полностью закрыло возможность возобновления работ над e-Neva. Сейчас «Алмаз-Антей» сосредоточен на производстве грузовиков БАЗ в Санкт-Петербурге.

Минпромторг подтвердил, что e-Neva находится на стадии концепта. Ведомство готово рассмотреть возможности запуска проекта в серию, включая поиск производственной площадки, после более детальной проработки.

Электромобиль e-Neva был представлен в 2021 году. Разработкой занимались специалисты Обуховского завода, входящего в состав концерна «Алмаз-Антей». Кроссовер длиной 4,5 метра способен развивать скорость до 197 км/ч, а запас хода составляет 463 километра. В 2022 и 2023 годах электрокар был продемонстрирован Денису Мантурову и Владимиру Путину соответственно.

Аналитики автомобильного рынка скептически оценивают перспективы российских электромобилей, отмечая низкий спрос и высокую стоимость. По их мнению, e-Neva столкнулась бы с дефицитом комплектующих, что неизбежно привело бы к росту цены. В 2023 году «Алмаз-Антей» пытался найти промышленного партнера, но эти попытки не увенчались успехом. Прогнозируется снижение рынка электромобилей в России на 30-40% к 2025 году.