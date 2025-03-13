Также компания выпустила из «беты» инструмент RTX Remix.

NVIDIA объявила о выходе из бета-тестирования RTX Remix – набора инструментов для моддинга, позволяющего интегрировать современные графические технологии в старые игры. 18 марта компания представит играбельную демоверсию Half-Life 2 RTX, включающую два уровня.

Грядущая «демка» Half-Life 2 RTX, разработанная при поддержке Valve, предложит геймерам уровни Рейвенхолм и Нова Проспект. Каждый элемент шутера, от оружия и врагов до звукового сопровождения, был переработан. Планируются дальнейшие улучшения и добавление новых технологий.

Инструментарий RTX Remix, находившийся в бета-тестировании более года, привлёк свыше 30 тысяч моддеров. Более миллиона геймеров уже опробовали проекты, модифицированные с помощью RTX. Релизная версия получит поддержку DLSS 4 с генерацией кадров и нейронный рендеринг RTX.

Заявленные системные требования демонстрируют значительное влияние DLSS на производительность. К примеру, в разрешении 4K флагманская RTX 5090 выдает в среднем 27,8 FPS с трассировкой лучей и ультра-настройками. Включение DLSS увеличивает этот показатель до 265,7 FPS. RTX 5080, в свою очередь, обеспечивает 15,4 и 163 FPS соответственно. Схожая картина наблюдается и на картах RTX 5070 Ti и 5070 в разрешениях 1440p и 1080p: без DLSS средний FPS колеблется в пределах 20-44, а с DLSS – превышает 100 и даже 200.

NVIDIA стремится стимулировать сообщество моддеров к самостоятельной интеграции технологий, поскольку компания рискует нарушить авторские права разработчиков игр. Цель компании — предоставить энтузиастам инструменты, позволяющие вдохнуть новую жизнь в классические проекты, добавляя для них трассировку лучей или апскейлинг.