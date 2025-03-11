Для его работы пришлось задействовать новейший коммутатор Scorpio P-Series.

Micron и Astera Labs продемонстрировали возможности архитектуры PCIe 6.0 на выставке DesignCon 2025. В ходе первой публичной демонстрации взаимодействия коммутатора PCIe 6.x и SSD с интерфейсом PCIe 6.x была достигнута последовательная скорость чтения свыше 27 Гбайт/с, превысив заявленные Micron в 2024 году 26 Гбайт/с.

Astera Labs подключила свой коммутатор Scorpio P-Series к процессору, графическому процессору Nvidia H100 и двум SSD Micron PCIe 6.x E3.S, использовав Nvidia Magnum IO GPUDirect Storage для прямой передачи данных между GPU и накопителями. Развитие ИИ требует высокой скорости обработки данных, поэтому PCI SIG работает над стандартами PCIe 6.0 и 7.0.

Scorpio P-Series — первый коммутатор, разработанный для устройств PCIe 6.0. Он поддерживает 64 линии PCIe 6.x и 4-портовую архитектуру, работая с GPU, CPU, SSD и сетевыми картами. Astera Labs утверждает, что PCIe 6.x необходим для ИИ и облачных вычислений, удваивая пропускную способность PCIe 5.0 (до 256 Гбайт/с на линию x16). Демонстрация подтверждает готовность PCIe 6.x к работе в дата-центрах, но в потребительских ПК он появится позже.



