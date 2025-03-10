Видеокарта также будет оснащена одним 8-контактным разъёмом питания.

Компания AMD готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 9060 XT в двух вариантах: с 8 и 16 ГБ видеопамяти, аналогично RTX 4060 Ti/5060 Ti. Несколько дней назад появились слухи о двух версиях RX 9060 XT с разным объёмом памяти GDDR6. Сайт EEC подтвердил эту информацию, указав соответствующие конфигурации для видеокарт Acer. Теперь ресурс Videocardz сообщает дополнительные подробности.

Обе версии RX 9060 XT получат 128-битную шину памяти с эффективной частотой 20 Гбит/с. В результате пропускная способность памяти будет одинаковой, но версия с 16 ГБ получит преимущество в современных играх, требовательных к объёму видеопамяти. Предполагается, что RX 9060 XT будет оснащена одним 8-контактным разъёмом питания, что указывает на TDP не более 225 Вт. Это может быть выше, чем у видеокарты предыдущего поколения — RX 7600 XT (190 Вт). Также не исключено появление заводских версий с повышенными частотами и, соответственно, более высоким энергопотреблением.

Дополнительно стало известно, что RX 9060 XT будет построена на графическом процессоре Navi 44. Карта станет конкурентом GeForce RTX 5060 Ti, которая также будет доступна с 8 и 16 ГБ памяти, но более быстрой GDDR7. Что касается интерфейсов, то RX 9060 XT, согласно утечкам, получит один HDMI 2.1 и два DisplayPort 2.1.

Выпуск 8-гигабайтной версии RX 9060 XT вызывает вопросы. Ограничение объёма памяти может негативно сказаться на производительности, особенно если цена превысит $300. Здесь мы вспоминаем о том, что RX 7600 XT в своё время стартовала с $329. Более подробные характеристики RX 9060 XT, а также информация о младшей модели RX 9050, замеченной у мексиканского ритейлера, ожидаются позже.