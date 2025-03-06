Цены и дата начала продаж будут объявлены позднее.

TECNO представила новый ноутбук Megabook S14, сочетающий портативность, яркий OLED-дисплей и функции на базе искусственного интеллекта. 14-дюймовая модель, построенная на процессоре Snapdragon X Elite, весит всего 899 грамм благодаря легкому магниевому корпусу. 12-ядерный чип Oryon, изготовленный по 4-нм техпроцессу, обеспечивает высокую производительность и до 16 часов автономной работы.

Ноутбук оснащается быстрым SSD PCIe 4.0 объёмом до 2 ТБ и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. OLED-дисплей с разрешением 2.8K отличается частотой обновления 120 Гц, тонкими рамками (соотношение экрана к корпусу — 91%) и сертификатом TÜV Rheinland. Звук обеспечивают динамики с поддержкой DTS:X Ultra. Дополняют картину сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 6E, подсветка клавиатуры и 2-мегапиксельная веб-камера.

Megabook S14 предлагает ряд функций на базе ИИ: интеллектуальную галерею AI Gallery для удобной работы с фотографиями (в том числе без подключения к интернету и с интеграцией со смартфонами TECNO), персонального помощника Ella AI Assistant, генератор презентаций AI PPT Generator, инструмент для рисования AI Drawing, помощника для встреч AI Meeting Assistant с транскрипцией и другими возможностями, а также утилиту для оптимизации системы TECNO PC Manager.

В будущем выйдет версия Megabook S14 с процессорами Intel Core Ultra и поддержкой внешней видеокарты NVIDIA для тех, кто предпочитает архитектуру x86. Цены и дата начала продаж будут объявлены позднее.