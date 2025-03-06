Стоимость топовой системы превышает $14000, но есть варианты и за $1999.

Apple начала принимать предварительные заказы на обновленные Mac Studio с процессорами M4 Max и M3 Ultra. Базовая конфигурация с M4 Max стоимостью $1999 включает 12-ядерный процессор (8 производительных и 4 энергоэффективных ядра), 30-ядерный графический процессор с аппаратным ускорением трассировки лучей, 32 ГБ объединенной памяти и 512-гигабайтный SSD. Объем памяти и накопителя можно увеличить за дополнительную плату. По заявлению Apple, этот Mac Studio в 3,5 раза быстрее предыдущей модели на M1 Max и более чем в 6 раз — топового 27-дюймового iMac на базе Intel.

Mac Studio на M3 Ultra — еще более производительная машина. Базовая модель за $3999 получила 24-ядерный CPU (16 производительных и 8 энергоэффективных ядер), мощный 60-ядерный GPU, 96 ГБ объединённой памяти и терабайтный SSD. Apple утверждает, что M3 Ultra почти вдвое быстрее M4 Max в ресурсоемких задачах. Максимальная конфигурация включает 32-ядерный процессор, 76-ядерный GPU, до 192 ГБ ОЗУ и до 16 ТБ SSD. Цена такой системы превышает $14 000.

Новые Mac Studio доступны в серебристом цвете. На корпусе есть четыре порта Thunderbolt 4 (USB-C), 10-гигабитный Ethernet, два порта USB-A, HDMI и разъём для наушников. Периферийные устройства (монитор, клавиатура, мышь) приобретаются отдельно. Поставки стартуют 12 марта.



