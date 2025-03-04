Nothing выступает за оригинальность, и это не может не радовать.

Компания Nothing выпустила Phone (3a) — смартфон среднего класса, который развивает идею бренда с упором на необычный дизайн и оригинальные функции. Аппарат, пришедший на смену Phone (2a), получил ряд улучшений, сохранив при этом свою индивидуальность.

Ключевые характеристики Nothing Phone (3a) выглядят следующим образом:

процессор: Snapdragon 7s Gen 3

дисплей: 6.77" AMOLED, Full HD+, 120Hz

камера: тройная, 50МП (основная) + 8МП (сверхширокоугольная) + 50МП (телефото, 2x оптический зум)

фронтальная камера: 32 МП

память: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ

аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 50 Вт

ОС: Nothing OS 3.1 на базе Android 15

защита: IP64

особые функции: Glyph Interface, Essential Space, Essential Key

Phone (3a) унаследовал дизайн предшественника, но с определёнными доработками. Блок тройной камеры стал больше, обновился дизайн Glyph Interface, корпус стал тоньше. Задняя панель теперь стеклянная, а не пластиковая, как у Phone (2a). Добавлена защита от пыли и брызг по стандарту IP64.

Главное новшество в камерах — телеобъектив на 50 МП с двукратным оптическим зумом. Разрешение основной камеры также составляет 50 МП, а сверхширокоугольной — 8 МП. Поддерживается запись видео 4K/30fps и замедленная съёмка.

Вместо MediaTek, как видно по характеристикам, теперь установлен Snapdragon 7s Gen 3. По данным Nothing, он обеспечивает прирост производительности CPU на 33% и GPU на 11%, а также более экономичен. Аккумулятор на 5000 мАч обеспечивает, по заверениям производителя, до двух дней работы без подзарядки.

Смартфон работает под управлением Nothing OS 3.1 (Android 15) с тремя заявленными годами выпуска обновлений ОС и четырьмя — безопасности. Обновлены анимации, иконки, шрифты и звуки системы, а также приложения «Галерея» и «Камера». Добавлена монохромная тема, возможность скрывать подписи иконок и настраивать экран блокировки.

В Phone (3a) дебютирует функция Essential Space — интеллектуальный центр для хранения различного контента, управляемый с помощью кнопки Essential Key. В ближайшее время функциональность Essential Space будет расширена.

Nothing Phone (3a) продается в чёрном, белом и синем цветах. Цена базовой версии (8/128 ГБ) — £329/€329. Старт продаж — 11 марта.



