Производитель рассчитывает на горячий интерес к своим новым чипам.

Несмотря на не слишком удачный дебют первого поколения процессоров Snapdragon X для ноутбуков, Qualcomm не сдаётся и готовит новую линейку чипов, нацеленную на конкуренцию с AMD и Intel в сегменте высокопроизводительных ПК. Ключевые изменения — увеличенное количество ядер и новая компоновка.

Ранее WinFuture сообщал о разработке чипа под кодовым названием SC8480XP (проект Glymur), тестирование которого началось летом 2024 года. Использование тестовых платформ позволяло проводить испытания без пайки чипов памяти. Помимо ноутбуков, Qualcomm, похоже, нацелилась и на рынок настольных ПК: тестирование SC8480XP проводилось с системой жидкостного охлаждения. Также появилась информация о возможном нейминге — Ultra Premium, хотя будет ли сохранено название Elite, пока неясно.

Флагманские модели Snapdragon X второго поколения получат до 18 ядер Oryon V3 — это на половину больше, чем у Snapdragon X Elite. Кроме количества, выросла и производительность ядер, что обеспечит более эффективную обработку как однопоточных, так и многопоточных приложений. Но главное новшество — технология System-in-Package (SiP). Процессор, память и накопитель будут объединены в одном корпусе. В топовой конфигурации это 18 ядер CPU, 48 ГБ ОЗУ SK hynix и SSD на 1 ТБ.

Именно сочетание возросшей мощности ядер и новой компоновки, по мнению WinFuture, позволит Qualcomm бросить вызов AMD и Intel в сегменте высокопроизводительных ПК. Сама же Qualcomm рассчитывает на горячий интерес к своим новым чипам.



