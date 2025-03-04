Странно будет, если ПК пользователя не поддерживает этот режим.

Компания AMD объявила, что её новые видеокарты серии RX 9000 будут официально поддерживать только режим UEFI. Это означает, что системы с устаревшим BIOS или CSM (модулем поддержки совместимости) могут столкнуться с проблемами, вплоть до невозможности загрузки.

Новое требование аналогично политике Windows 11, которая также обязывает использовать UEFI и Secure Boot для повышения безопасности. Помимо безопасности, UEFI предлагает и другие преимущества, такие как быстрая загрузка. AMD настаивает на том, что UEFI обеспечивает улучшенную защиту, стандартизированные интерфейсы, надёжное обновление прошивки, поддержку больших жёстких дисков и нового оборудования, включая NVMe SSD.

AMD напоминает и о технологии ReSizable BAR (Smart Access Memory для Radeon) как о преимуществе UEFI. Компания предупреждает о возможных проблемах с производительностью и совместимостью, если UEFI не включён. Для оптимальной работы с видеокартами RX 9000 и более поздними моделями AMD настоятельно рекомендует настроить ПК на режим UEFI. Это фактически означает, что устройства без UEFI и Secure Boot, работающие под управлением Windows 11, не смогут эффективно взаимодействовать с видеокартами серии Radeon 9000, и пользователям лучше обновить свой ПК.

Проверить, поддерживает ли BIOS вашей видеокарты UEFI, можно с помощью утилиты GPU-Z от TechPowerUp.