Пользователи смогут выбирать между разрешением 4K с частотой 240 Гц и 1080p при 440 Гц.

Razer представила новую версию своего игрового ноутбука Blade 18. Новинка оснащается мобильными видеокартами серии RTX 5000 (вплоть до RTX 5090), процессором Intel Arrow Lake и уникальным дисплеем с двумя режимами работы. Пользователи смогут выбирать между чётким изображением 3840 x 2400 с частотой 240 Гц и молниеносными 1920 x 1200 на 440 Гц.

Ноутбуки Razer Blade всегда отличались стильным дизайном, мощностью и богатым набором функий. Новый Blade 18 не стал исключением. Razer называет его первым в мире 18-дюймовым ноутбуком с двухрежимным дисплеем, подобная технология встречается во все большем числе мониторов от LG и Asus. Помимо выбора разрешения и частоты, дисплей обладает временем отклика 3 мс и полным охватом цветового пространства DCI-P3, прошедшим калибровку Calman.

За высокую производительность отвечает мобильная видеокарта серии RTX 5000 (RTX 5070 Ti, 5080 или 5090) с мощностью до 175 Вт и процессор Intel Core Ultra 9 275H (24 ядра, 24 потока, до 5.4 ГГц). В 16-дюймовой модели доступны также процессоры AMD.

Другие характеристики включают общую мощность системы 280 Вт, 32/64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и NVMe-накопитель объёмом от 1 до 4 ТБ. Клавиатура Blade 18 была полностью переработана: новые ножничные переключатели обеспечивают ход клавиш 1.5 мм (на 35% больше, чем в предыдущем поколении) и усилие нажатия 63 г. Также появился цифровой блок и двухзонная подсветка клавиш.