Nvidia уже нашла причину сбоя, хотя подробности пока не раскрываются.

Nvidia выпустит на этой неделе обновление драйверов, исправляющее дефект, приводящий к появлению чёрного экрана у видеокарт серии RTX 5000, а также RTX 40 и 30 серий. Ранее компания подтвердила наличие неполадки после выхода драйвера 572.16.

Хотя этот недостаток затрагивал три поколения видеокарт, больше всего жалоб поступало от владельцев RTX 5000. Наблюдались самые разные симптомы: от небольших подтормаживаний и сбоев до критических ошибок и синих экранов смерти. Некоторые пользователи находили временное решение, ограничивая частоту обновления экрана 60 Гц.

Nvidia уже нашла причину сбоя, хотя подробности пока не раскрываются. Один из пользователей Reddit сообщил, что получил обновление VBIOS для своей видеокарты MSI Gaming Trio RTX 5080, которое полностью устранило дефект и даже немного повысило производительность. Представитель Nvidia подтвердил, что это официальное исправление, и добавил, что пользователи, не получившие обновление VBIOS, смогут скачать новый драйвер с аналогичным решением.

Несмотря на то, что неисправность, судя по всему, устранена, это еще один удар по репутации Nvidia. Запуск серии RTX 5000 многие считают одним из худших в истории компании. Помимо незначительного прироста производительности, дефицита и высоких цен, вернулась ситуация с перегревом разъёмов питания, а также обнаружены видеокарты с недостающим числом ROP-блоков. Вчера стало известно, что этот дефект затронул и RTX 5080, хотя ранее Nvidia упоминала только о RTX 5090 и 5070 Ti.