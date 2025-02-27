Тим Кук подчеркнул, что Apple продолжит создавать «культуру принадлежности».

Акционеры Apple проголосовали против предложения о свертывании инициатив в области инклюзивности (diversity, equity and inclusion, DEI). Однако Дональд Трамп лично призвал компанию отказаться от этой политики.

Ранее Meta и Google уже отказались от целевых показателей по инклюзивности при найме и закрыли соответствующие проекты в ответ на давление со стороны администрации Трампа. Президент называет эти инициативы дискриминационными и угрожает компаниям расследованиями Минюста.

Консервативный аналитический центр The National Center for Public Policy Research вынес на голосование акционеров Apple предложение о прекращении действий в области DEI, которое было отклонено. Аналогичное предложение было отклонено и акционерами Costco в прошлом месяце.

Глава Apple Тим Кук признал, что компании, возможно, придется внести некоторые изменения в свои проекты в связи с изменениями в законодательстве, но подчеркнул, что Apple продолжит создавать «культуру принадлежности».

Трамп, в свою очередь, призвал Apple не просто корректировать, а полностью отказаться от политики инклюзивности, назвав её «обманом, который очень плохо сказался на нашей стране».

На прошлой неделе генпрокурор Флориды подал в суд на Target, утверждая, что действия компании в области DEI ввели инвесторов в заблуждение и привели к значительным финансовым потерям.

Несмотря на разногласия по поводу инклюзивности, Тим Кук стремится к более тесным отношениям с Трампом. Apple недавно объявила об инвестициях в размере $500 млрд в производство в США в течение следующих четырех лет, что включает строительство нового завода и создание более 20 000 рабочих мест. Трамп положительно оценил это решение.