В тот же день в Китае будет представлен Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi подтвердила мировой релиз смартфона Xiaomi 15 на выставке MWC 2025, которая состоится 2 марта. В тот же день в Китае будет представлен Xiaomi 15 Ultra. Компания упоминает о двух флагманских моделях, однако Xiaomi 15 Pro, выпущенный в Китае в прошлом году, в анонсе не фигурирует.

Напомним, что Xiaomi 15, анонсированный в октябре, оснащён 6,36-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и технологией LTPO. Устройство имеет узкие рамки толщиной 1,38 мм, работает на процессоре Snapdragon 8 Elite и оснащено тройной камерой Leica Summilux с основным 50-мегапиксельным сенсором (1/1.31″, 1.2μm), сверхширокоугольным 50-мегапиксельным модулем и 50-мегапиксельным телеобъективом с 2,6-кратным зумом.

Ёмкость аккумулятора составляет 5400 мАч, поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт, а также беспроводная и магнитная беспроводная зарядка на 50 Вт. Ожидается, что на мировом рынке будут доступны версии с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти.

Xiaomi также подтвердила выход смартфонов в Индии, где они будут продаваться на площадке Amazon.in. По слухам, релиз в Индии состоится 18 марта.