Релиз включает более 300 улучшений и 200 исправлений.

Компания Jolla представила Sailfish 5.0 Tampella — масштабное обновление своей мобильной операционной системы для всех поддерживаемых устройств. Релиз включает более 300 улучшений и 200 исправлений, а также поддержку персонального ИИ-ассистента Jolla Mind2. Это первый крупный релиз ОС после реструктуризации Jolla, определяющий вектор её развития.

Разработка Sailfish 5 началась в октябре 2024 года с версии для Jolla C2. В процессе разработки компания совершенствовала ключевые функции и исправляла ошибки при активном участии сообщества Sailfish. В Sailfish 5.0 интегрирована поддержка Jolla Mind2, которая повлияет на дальнейшее развитие мобильной платформы. Jolla планирует выпустить две крупные версии и несколько обновлений ОС в этом году.

Среди главных нововведений — обновлённый браузерный движок Gecko ESR91, поддержка Android 13, интеграция microG 0.3.6, поддержка VPN WireGuard, ландшафтный режим для некоторых системных экранов и функция блокировки вызовов. Название Tampella связано с историческим промышленным районом в Тампере, где находится офис Jolla.

Предыдущий крупный релиз, Sailfish 4.6 Sauna, вышел летом 2024 года. Переход на новую схему наименований, связанную с Тампере, подчёркивает финские корни компании. Обновление до Sailfish 5.0.0.61 доступно в настройках мобильной операционной системы.