Правительственным ведомствам предписано удалить все продукты и веб-сервисы Kaspersky с официальных систем и устройств до 1 апреля.

Австралия присоединилась к списку стран, запретивших использование программного обеспечения российской компании Kaspersky в государственных учреждениях. Решение обусловлено «неприемлемым риском для безопасности», как заявила глава министерства внутренних дел Стефани Фостер.

Правительственным ведомствам предписано удалить все продукты и веб-сервисы Касперского с официальных систем и устройств до 1 апреля. В директиве министерства указывается на угрозу иностранного вмешательства, шпионажа и саботажа.

Kaspersky выразила разочарование решением австралийских властей, подчеркнув, что директива была выпущена без предупреждения и возможности обсудить опасения. Австралия стала очередным участником разведывательного альянса «Пять глаз», принявшим меры против Лаборатории Касперского, вслед за Канадой, Великобританией и США.

Напомним, что в июне 2024 года США ввели общенациональный запрет на ПО Kaspersky, а в октябре компания объявила о сворачивании бизнеса в Великобритании.