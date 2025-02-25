Поддержка PCIe 5.0, скорость до 14800 МБ/с, объём до 8 ТБ и сниженное на 49% энергопотребление.

Индийское подразделение Samsung преждевременно опубликовало, а затем удалило анонс нового флагманского SSD 9100 PRO. Похоже, компания сосредоточилась на стабильной производительности, а не на погоне за абсолютными рекордами скорости.

9100 PRO оснащён интерфейсом PCIe 5.0 и обеспечивает скорость последовательного чтения до 14800 МБ/с, что почти вдвое превышает показатели предшественника, 990 PRO. Заявлено также снижение энергопотребления на 49%. Накопители будут выпущены в вариантах объёмом 1, 2, 4 и 8 ТБ. Samsung предусмотрела интегрированные радиаторы для всех моделей (8,8 мм и 11,25 мм для 8-терабайтной версии), а также версии без радиаторов.

Производитель указывает скорость операций чтения до 2200K IOPS и записи до 2600K IOPS. Предварительные цены из индийского источника: 1 ТБ — около 173 долларов, 2 ТБ — около 294 долларов, 4 ТБ — около 576 долларов. Официальный глобальный анонс ожидается в ближайшее время.