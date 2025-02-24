Раньше ограничение касалось только первичного сбора информации.

Российское законодательство в области хранения персональных данных претерпело существенные изменения. С 1 июля 2025 года компаниям запрещено хранить информацию о российских гражданах на серверах, расположенных за пределами страны. Это значительно жёстче прежнего требования о локализации данных, введённого в 2015 году, которое касалось только первичного сбора информации.

Власти аргументируют этот шаг необходимостью усилить защиту персональных данных и предотвратить их утечку. Однако, по мнению экспертного сообщества, такой категоричный запрет может создать серьёзные препятствия для многих компаний, ведущих международную деятельность, в частности, для IT-сектора, маркетплейсов и российских филиалов зарубежных корпораций. Особые сложности могут возникнуть с облачными сервисами, где определить местонахождение данных зачастую бывает проблематично.

Ранее некоторые компании уже сталкивались с негативными последствиями несоблюдения требований локализации. Сервисы таких гигантов, как Apple, Google, Twitter, Facebook и WhatsApp, подвергались блокировке на территории России. С введением нового закона риски для бизнеса резко возрастают.

Несмотря на заявления некоторых российских компаний, таких как Wildberries и «Яндекс», об отсутствии существенных изменений в их работе, эксперты продолжают выражать опасения. По их мнению, новый закон может противоречить нормам о трансграничной передаче данных, которая допускается в отдельных случаях. Остается открытым вопрос о том, как этот закон будет применяться на практике.