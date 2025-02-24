Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
apprenticebase
Благодаря густым прибрежным туманам пустынные города смогут добывать дополнительную воду из воздуха
В условиях растущего дефицита воды учёные ищут альтернативные источники живительной влаги.

Новое исследование, опубликованное 20 февраля в Frontiers in Environmental Science, показывает, что даже в самых засушливых регионах решение может находиться буквально в воздухе.

Объектом исследования стал город Альто-Осписио, расположенный на севере чилийской пустыни Атакама. Этот быстрорастущий город со стотысячным населением практически полностью зависит от воды, доставляемой автоцистернами издалека. Зимой и весной в этом регионе наблюдаются густые прибрежные туманы — «camanchaca». Именно этот природный феномен и привлёк внимание учёных.

В небольших поселениях засушливых регионов сбор воды из тумана практикуется уже давно. С помощью простых сеток, установленных перпендикулярно ветру, местные жители собирают капли сконденсированной влаги. Исследователи решили проверить, насколько эффективен этот метод в масштабах целого города.

Выяснилось, что в туманные месяцы в окрестностях Альто-Осписио можно собирать от 0,2 до 5 литров воды на квадратный метр в день, причем в возвышенных районах эффективность выше. Конечно, этого объёма недостаточно для полного обеспечения города, чья еженедельная потребность составляет около 300 000 литров. Однако, сбор воды из воздуха может стать ценным дополнительным источником, особенно в условиях растущего дефицита. В Чили, например, из-за мегазасухи и нерационального использования ресурсов более 8 миллионов человек испытывают нехватку воды.


#наука #исследование #вода #вода из воздуха
Источник: sciencenews.org
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
Игра "The Elder Scrolls VI: Воды Хаммерфелла
7
В России восстановят производство карбида кальция
1
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
7
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
22
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
3
Microsoft создала новый ИИ Magma, который может управлять программным обеспечением и роботами
+
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
5
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Инсайдер раскрывает детали о первом складном iPhone и его дисплеях
1
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
8
Китайские владельцы Volvo узнали, что их машины имеют поддельные колонки
+
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
13
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
20
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
34
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
30
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
11
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
1
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Кирюхин
16:39
Зеленский отказался от сделки по которой Украина должна была выплатить 500 миллиардов долларов
Дмитрий Кирюхин
16:38
То есть очередной пропагандонский миф, что Зеленский марионетка США, рухнул? Никогда такого не было, и вот опять.
Зеленский отказался от сделки по которой Украина должна была выплатить 500 миллиардов долларов
DexterFox1
16:36
Имхо Mr.Хуанг прошляпил обалденную тему. Нужно было бы оставить линейку GTX параллельно с RTX. Для тех кому нужны лучи в ж...пе и готов обманываться апскейлом с 900р до 4К - берут RTX, для тех кто не...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
Сергей Что
16:35
Да уже как месяц, вовремя вы
Издательство Humble Games возобновило доступ к своим играм на российском сегменте Steam
Картинка
16:30
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
VLAD_ka
16:21
Ну так себе сравнение... DLSS и FSR - это искусственные вариации нативного, т.е. истинного разрешения. И по Вашему рассуждению они являются искусственными заменителями настоящей женщины. Просто польз...
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
DexterFox1
16:19
Ну никак не играется на PS3 после PS4 и PS5. Приехал к родителям там лежит моя старая тройка. Запустил несколько игр - бег на L1 ?! Это как вообще? Частые загрузки, запуск игры 1,5 минуты. Как я на э...
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
linux4ever
16:18
У него есть офисная затычка атлон 200, которую сравнивает с GF 1070
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
Сергей Гончар
16:14
Мое мнение, не стоит rtx 5000 серия видеокарт чтобы о ней писали или про нее читали, скучно.
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Сергей Гончар
16:08
Я так думаю люди не глупые которые разбираются в ПК да и steam это подтверждает, у большинства пользователей ПК ful hd мониторы, это золотой стандарт для разумных геймеров ПК.
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем