В условиях растущего дефицита воды учёные ищут альтернативные источники живительной влаги.

Новое исследование, опубликованное 20 февраля в Frontiers in Environmental Science, показывает, что даже в самых засушливых регионах решение может находиться буквально в воздухе.

Объектом исследования стал город Альто-Осписио, расположенный на севере чилийской пустыни Атакама. Этот быстрорастущий город со стотысячным населением практически полностью зависит от воды, доставляемой автоцистернами издалека. Зимой и весной в этом регионе наблюдаются густые прибрежные туманы — «camanchaca». Именно этот природный феномен и привлёк внимание учёных.

В небольших поселениях засушливых регионов сбор воды из тумана практикуется уже давно. С помощью простых сеток, установленных перпендикулярно ветру, местные жители собирают капли сконденсированной влаги. Исследователи решили проверить, насколько эффективен этот метод в масштабах целого города.

Выяснилось, что в туманные месяцы в окрестностях Альто-Осписио можно собирать от 0,2 до 5 литров воды на квадратный метр в день, причем в возвышенных районах эффективность выше. Конечно, этого объёма недостаточно для полного обеспечения города, чья еженедельная потребность составляет около 300 000 литров. Однако, сбор воды из воздуха может стать ценным дополнительным источником, особенно в условиях растущего дефицита. В Чили, например, из-за мегазасухи и нерационального использования ресурсов более 8 миллионов человек испытывают нехватку воды.



