Вывод следует из свежего опроса корейских экспертов.

Китай вырвался вперёд в полупроводниковой гонке, превзойдя Южную Корею по всем категориям производства чипов. Этот вывод следует из свежего опроса корейских экспертов, сигнализирующего о необходимости развития более передовых технологий в стране.

Ещё три года назад Южная Корея лидировала в этой сфере. Однако, согласно исследованию Korea Institute of S&T Evaluation and Planning, в котором приняли участие 39 местных экспертов, сегодня Китай опережает конкурента по всем ключевым направлениям. В области высокопроизводительных энергоэффективных полупроводников для искусственного интеллекта Китай набрал 88,3%, в то время как Южная Корея — 84,1%. В сегменте силовых полупроводников разрыв ещё больше: 79,8% у Китая против 67,5% у Южной Кореи.

В производстве высокоплотной и резистивной памяти Китай получил 94,1% против 90,9% у Южной Кореи. В технологии датчиков следующего поколения показатели составили 83,9% и 81,3% соответственно. Лишь в области передовых технологий упаковки полупроводников страны идут нога в ногу, набрав по 74,2%.

Эти данные контрастируют с картиной 2022 года, когда Южная Корея занимала лидирующие позиции. Возможно, нынешняя ситуация положительно скажется на конкурентоспособности корейских компаний, подтолкнув их к разработке инновационных продуктов. Глава подразделения Samsung System LSI Пак Ён Ин недавно призвал сотрудников к более активному участию в создании флагманских чипов для укрепления позиций на рынке. Ближайшие месяцы покажут, как изменится ландшафт полупроводниковой отрасли и какие шаги предпримет Южная Корея.