Теперь точно некстген-версия, получается.

Rockstar Games анонсировала бесплатное обновление для PC-версий Grand Theft Auto V и GTA Online, которое выйдет 14 марта. Обновление добавит ряд функций и контента, ранее доступных только на PlayStation 5 и Xbox Series, включая трассировку лучей, технологии апскейлинга, новые автомобили и доступ к подписке GTA+.

В частности, на ПК появится трассировка лучей для отражений, теней, глобального освещения и ambient occlusion. Для компенсации повышенных требований к системе будут реализованы технологии FSR 3 и DLSS 3. Также обновление повысит лимит частоты кадров, улучшит поддержку нестандартных соотношений сторон экрана, добавит поддержку адаптивных триггеров DualSense, Dolby Atmos, более качественный звук и ускоренную загрузку через DirectStorage.

Вместе с техническими улучшениями в игре появятся пять новых транспортных средств, различные улучшения для существующих автомобилей и новые виды животных. Новые игроки получат 4 миллиона долларов внутриигровой валюты. Кроме того, Rockstar открывает доступ к подписке GTA+ для пользователей ПК. За 8 долларов в месяц подписчики получают дополнительные внутриигровые бонусы и доступ к старым играм Rockstar.

Стоит отметить, что обновление повысит минимальные системные требования. Для работы новой версии потребуется не менее 8 ГБ оперативной памяти и 4 ГБ видеопамяти. Старая версия игры останется доступна для совместимости с ролевыми серверами FiveM, которые в будущем также получат поддержку улучшенного издания. Однако игроки GTA Online смогут присоединяться только к сессиям с пользователями той же версии игры, что и у них.

Несмотря на растущую роль PC-рынка для Take-Two, выход PC-версии Grand Theft Auto VI не будет одновременным с релизами на консолях. Напомним, что GTA V вышла на ПК спустя два года после релиза на PlayStation 3 и Xbox 360. Появится ли аналогичная задержка у сиквела, пока неизвестно.