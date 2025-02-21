Вместо 176 блоков, присутствующих в Founders Edition, у ZOTAC их всего 168.

Компания ZOTAC столкнулась с неожиданной проблемой: некоторые видеокарты RTX 5090 собственной разработки демонстрируют производительность ниже, чем у эталонной версии Founders Edition. Как выяснилось, причиной тому — уменьшенное количество блоков растеризации (ROP).

Согласно тестам, проведённым ресурсом Techpowerup и подтверждённым другими пользователями, видеокарты ZOTAC RTX 5090 SOLID имеют на восемь ROP меньше, чем предусмотрено эталонным дизайном NVIDIA. Вместо 176 блоков, присутствующих в Founders Edition, у ZOTAC их всего 168. Это весьма существенная разница, учитывая, что ROP отвечают за выполнение ресурсоёмких графических операций, таких как сглаживание, проверка глубины и смешивание цветов.

Недостаток ROP неизбежно сказывается на производительности, особенно в играх с высокой графической нагрузкой, таких как Elden Ring, Starfield и Doom Eternal. В повторных тестах Techpowerup подтвердил, что ZOTAC RTX 5090 действительно отстаёт от конкурентов, включая Founders Edition и модели других производителей.

Пока неясно, является ли это программной ошибкой, которую можно исправить драйверами, или же проблемой на аппаратном уровне. Переустановка драйверов и переключение BIOS не повлияли на количество ROP, что вызывает опасения. Примечательно, что подобная проблема замечена только у ZOTAC, видеокарты других вендоров работают в штатном режиме.

Возникает вопрос о том, кто несёт ответственность за возникшую ситуацию. ZOTAC не контролирует базовые спецификации чипов, их поставляет NVIDIA после собственного контроля качества. Однако, независимо от причины, и NVIDIA, и ZOTAC ввели потребителей в заблуждение и должны как можно скорее решить эту проблему. Не все карты ZOTAC подвержены этой проблеме.