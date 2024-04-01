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Maccan
Apple объявила дату проведения ежегодной конференции для разработчиков
Компания Apple объявила, что ежегодная Всемирная конференция разработчиков (WWDC) начнется 10 июня.

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Компания Apple объявила о том, что ее ежегодная Всемирная конференция разработчиков начнется 10 июня, на которой, как ожидается, компания продемонстрирует свои последние достижения в области искусственного интеллекта.

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Конференция, которая каждый год становится главным событием в области программного обеспечения Apple, продлится с понедельника, 10 июня, по пятницу, 14 июня.

Хотя в прошлом году WWDC была посвящена презентации гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, которая появилась в магазинах в феврале, в этом году ожидается, что мероприятие будет посвящено усилиям Apple в области искусственного интеллекта. Сообщается, что компания заинтересована в лицензировании ИИ-движка Gemini от Google, который включает в себя чат-боты и другие инструменты ИИ, и включении его в грядущие iPhone и функции iOS 18.

Пока все больше технологических компаний вкладывают миллиарды долларов в разработку и внедрение искусственного интеллекта и добиваются больших успехов в этой области, Apple в основном остается в стороне от этого процесса. Партнерство с Google позволит Apple стать участником растущей гонки "вооружений" в области ИИ.

Исследователи Apple также недавно заявили, что разработали семейство мультимодальных моделей - это относится к системе ИИ, которая может интерпретировать и генерировать различные типы данных, такие как текст и изображения, одновременно - под названием MM1. Согласно отчету этих исследователей, новые методы обладают "превосходными возможностями" и могут предложить расширенное рассуждение и обучение в контексте, чтобы реагировать на текст и изображения.

В пресс-релизе, опубликованном во вторник, компания сообщила, что на WWDC 2024 также будут представлены обновления программного обеспечения для iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV и гарнитуры Vision Pro.

#apple #wwdc
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