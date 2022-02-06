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С мая 2019 года, когда SpaceX запустила первую партию своих спутников Starlink, астрономическое сообщество выразило обеспокоенность по поводу возможного влияния спутниковой группировки на астрономические наблюдения. В настоящее время (по состоянию на 9 ноября 2021 года) группировка Starlink состоит из 1667 спутников на низкой околоземной орбите (НОО), при этом уже 124 спутника уже выведены из эксплуатации и сгорели в верхний слоях атмосферы. Спутники Starlink запускаются партиями, до 60 спутников одновременно. В общей сложности SpaceX получила одобрение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на эксплуатацию 12 000 спутников и подала заявки на 30 000 дополнительных спутников Starlink. Аналогичные группировки спутников LEO планируются к запуску другими компаниями (OneWeb, Amazon, Samsung) и национальными агентствами. Если эти планы будут полностью реализованы, по оценкам, в ближайшее десятилетие на НОО может находиться до 100 000 спутников, загрязняя ночное небо и потенциально мешая астрономическим наблюдениям.
Было проведено несколько исследований, чтобы понять влияние спутников на астрономические наблюдения. По заверениям ученых, спутники, отражая солнечный свет оставляют на фотографиях дефекты. И это особенно заметно при съемках в сумерках. Количество фотографий с дефектами, сделанных в это время суток увеличилось с 0,5% до 18%. Хотя эти цифры кажутся большим, в настоящее время общее влияние спутников Starlink на астрономические наблюдения не так и значительно.
Чтобы устранить опасения научного сообщества, SpaceX решила перепроектировать спутники Starlink, чтобы уменьшить их влияние на астрономические наблюдения. Для этого в компании установили солнцезащитные козырьки, что позволило снизить яркость отражаемого света. Как бы там не было, но засорение околоземной орбиты увеличивается из года в год.