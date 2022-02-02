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В 2021 году в энергетической сфере Иркутской области было зафиксировано четырехкратное увеличение электропотребления населением. Об этом сообщил Е. Вечканов – один из директоров Иркутской электросетевой компании. Он связал такой всплеск потребления с «серым» майнингом. Так как многие жители региона начали массово устанавливать у себя оборудование по добычи криптовалют. Эта высокая электронагрузка оказывает негативное влияние на электросети и приводит к аварийным отключениям электроэнергии. Вечканов указывает, что фактически люди начинают заниматься бизнесом, но при этом оплачивают электроэнергию по тарифам для населения, которые в несколько раз ниже чем для предпринимателей. Рост энергопотребления начался с ноября 2020 года, когда курс основных криптовалют резко пошел верх. Так же дополнительным фактором было то, что в Китае в это время майнинг попал под запрет. Как вариант решения энергопроблем региона, Вечканов предлагает узаконить майнинг, т.е. признать его как вид предпринимательской деятельности и тем самым путем сбора налогов и установления коммерческих тарифов пополнять бюджет.
Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко так же связывает рост нагрузки на электросети с массовым увлечением майнигом. При этом, он добавляет, что в Россию массово завозят оборудование по добыче криповалют из Китая, так как там оно практически бесплатно из-за запрета.
В Главном Управлении МВД РФ по Иркутской области так же сообщают о том, что в регионе увеличилось количество краж и хищений майнингового оборудования. В регионе даже стали появляться преступные сообщества, специализирующиеся на данном виде правонарушений.
По сообщениям, «Иркутскэнергосбыт», крупный местный дистрибьютор электроэнергии, подал в общей сложности 137 исков против клиентов, использующих субсидируемую электроэнергию для добычи криповалют, с оборудованием установленном в подвалах и гаражах. Сообщается, что компания рассчитывает возместить ущерб в размере 63 миллионов российских рублей.
Эта новость появилась вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что избыток электроэнергии в России обеспечивает стране «конкурентное преимущество» в майнинге криптовалют.