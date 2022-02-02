Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Anykey911 За пост начислено вознаграждение
В Иркутской области из-за майнига фиксируется четырехкартный рост энергопотребления
Высокая нагрузка на электросети приводит к частым аварийным отключениям
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

реклама

В 2021 году в энергетической сфере Иркутской области было зафиксировано четырехкратное увеличение электропотребления населением. Об этом сообщил Е. Вечканов – один из директоров Иркутской электросетевой компании. Он связал такой всплеск потребления с «серым» майнингом. Так как многие жители региона начали массово устанавливать у себя оборудование по добычи криптовалют. Эта высокая электронагрузка оказывает негативное влияние на электросети и приводит к аварийным отключениям электроэнергии. Вечканов указывает, что фактически люди начинают заниматься бизнесом, но при этом оплачивают электроэнергию по тарифам для населения, которые в несколько раз ниже чем для предпринимателей. Рост энергопотребления начался с ноября 2020 года, когда курс основных криптовалют резко пошел верх. Так же дополнительным фактором было то, что в Китае в это время майнинг попал под запрет. Как вариант решения энергопроблем региона, Вечканов предлагает узаконить майнинг, т.е. признать его как вид предпринимательской деятельности и тем самым путем сбора налогов и установления коммерческих тарифов пополнять бюджет.

Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко так же связывает рост нагрузки на электросети с массовым увлечением майнигом. При этом, он добавляет, что в Россию массово завозят оборудование по добыче криповалют из Китая, так как там оно практически бесплатно из-за запрета. 

В Главном Управлении МВД РФ по Иркутской области так же сообщают о том, что в регионе увеличилось количество краж и хищений майнингового оборудования. В регионе даже стали появляться преступные сообщества, специализирующиеся на данном виде правонарушений.

По сообщениям, «Иркутскэнергосбыт», крупный местный дистрибьютор электроэнергии, подал в общей сложности 137 исков против клиентов, использующих субсидируемую электроэнергию для добычи криповалют, с оборудованием установленном в подвалах и гаражах. Сообщается, что компания рассчитывает возместить ущерб в размере 63 миллионов российских рублей.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Эта новость появилась вскоре после того, как президент России Владимир Путин заявил, что избыток электроэнергии в России обеспечивает стране «конкурентное преимущество» в майнинге криптовалют.

#криптовалюты #запрет майнинга #майниг
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Известный стример вывел $500 000 из созданной им и рухнувшей криптовалюты CxCoin
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
208
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
95
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
33
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
61
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
62
Снова соло-майнер находит блок и зарабатывает 6,25 BTC
4
Доступная модель Radeon RX 6400 для компактных систем появится в ассортименте ASRock
3
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
36
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
18
Разработчики Ethereum советуют майнерам прекратить покупку видеокарт - окупить вложения уже не выйдет
23
NVIDIA может отказаться от понятия «рекомендованная цена» на фоне завышенных цен на GeForce RTX 3050
43
Везучий майнер собрал ферму для добычи Биткоина и заработал 18 миллионов рублей
6
Выход RX 6500 XT и RTX 3050 привел к удешевлению GTX 1660 Ti/Super
13
ASUS может внедрить поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе чипсета X370
18
Nvidia выпустила внеочередные обновления безопасности драйверов для Kepler GTX 700 и 600
11
Windows нужно 8 часов непрерывного доступа в интернет для установки обновлений
10
Астрономы из университета Барселоны подтвердили существование второго троянского астероида Земли
2
Проблема с падением производительности в Windows 11 для SSD и HDD наконец-то решена
15
Раскрыты основные характеристики смартфонов Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus
1
Chernobylite в апреле выйдет на консолях текущего поколения, а на PC получит трассировку лучей
2

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
121
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
158
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
17
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
18
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
42
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
94
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
8
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500 и Core i5-10400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
1

Сейчас обсуждают

Daimler
21:01
Еще немного упадут до рекомендованных и возьму.
Цены на топовые видеокарты AMD Radeon RX 6900XT опустились ниже отметки в 130 тысяч рублей
Кеша
21:01
Тестишь со стоком. тест стабильности пройди и сдохнет твоя система 100%
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Вова Огонь
21:00
Автор, наxep ты опять про этот КомингЧат заливаешь? Мало рефов надрал в первый раз, когда ты здесь про это овно оды пел? Приаттачил твой баланс майнера. Скорость у тя пока унылая. Но судя потому, как ...
Рассказываю, как бесплатно получать криптовалюту KSX на базе Polkadot и их NFT
MinerETh
20:59
Мало каши ел.
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Гоогле Гооглев
20:59
Брееед
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
The KMS
20:59
overclockers.ru, вам не стыдно такое публиковать? Обезьяна на авторе, не понимающая принципы работы железа и не знающая мат.часть даже на 2+, высасывает статьи из пальца, при этом ещё и монетизация л...
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Хева Тант-Оглы
20:59
А что Вы думаете по поводу покупки топовой видеокарты от AMD ? Ниxуя не думаю.
Цены на топовые видеокарты AMD Radeon RX 6900XT опустились ниже отметки в 130 тысяч рублей
Ecowar
20:58
3050 думаете дно?Неееет я уверен в куртки есть пару козырей в рукаве.
GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
REY_B_
20:58
Ничего, скоро это всё закончится. Сейчас крипта растёт на радостной (для спекулей) новости "Омикрон прёт". В надежде что ФРС отменит сокращение "помощи", а ЕЦБ его увеличит. Но похоже фиг там! Уже и в...
В Иркутской области из-за майнига фиксируется четырехкартный рост энергопотребления
Ecowar
20:57
Мир становится лучше когда разоряется очередной майнер.
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем