Везучий майнер становится в этом году четвертым соло-майнером вычислившим блок в одиночку

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Сегодня утром соло-майнер биткоинов с невероятной для одного майнера вычислительной мощностью в 1,14 PH/s смог решить блок и тем самым положить себе в карман 6,25 BTC или 240 000 долларов США. Один из админов BTC сервиса CKPool сегодня поздравил счастливчика с найденным 264-й соло-блоком. Он отметил, что вычислительная мощность майнера составила 1,14 PH/s, а шанс найти составлял около 20%. И это уже четвертый найденный блок для CKPool с 11 января. Со своими 1,14 PH/s этот майнер является достаточно крупным соло-игроком и в своей среде считается «китом».

CKPool в последнее время становится счастливым сервисом для соло BTC майнига. Так недавно тут несколько соло-майнеров с достаточно малым хешрейтом смогли найти блоки и очень хорошо на этом заработать.

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За время существования биткоина соло-майнеры смогли найти 264 блока, что составляет всего 0,037% от общего количества. Хотя шансы найти правильный блок в одиночку крайне малы – эти одинокие герои продолжают это делать, и тем самым будоражат умы других крипто-энтузиастов. И это видно на примере того, что негативный рыночный тренд не смог заставить майнеров снизить свои мощности, а наоборот за неделю хешрейт биткоин сети имеет положительный прирост.