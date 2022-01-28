Об этом в интервью Тине Канделаки заявил Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин

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В своем интервью Сергей Когогин сообщил, что они нашли свою нишу, которая может их потенциально заинтересовать. А также то, что компания не намерена конкурировать с ведущим производителями автомобилей, которые уже вложили в эту сферу огромные средства. В разработке нового электрокара принимал участие ПАО «КамАЗ», а выпускать будет дочернее предприятие АО «Кама». Так же было отмечено, что место производство автомобилей еще точно не известно, хотя упоминалось, что это возможно будет завод на территории Венгрии.

Российский электромобиль является компактным смарт-кроссовером с тремя дверями и рассчитанным на четырех пассажиров. Автомобиль будет отвечать всем современным требованиям в области электромобилестроения. Согласно, паспортных данных клиренс этого кроссовера будет 160 мм, длина – 3,4 м, а ширина будет составлять 1,7 м. У него будет полностью светодиодная оптика. А также панорамная крыша и легко меняемые кузовные элементы, что по задумке производителя обеспечит удобство использования под каршеринг. Под капотом будет 109 сильный электромотор, который позволит разгоняться электромобилю до 100 км/ч за 6,7 секунды. При этом он сможет проехать 250 км от одной зарядки.

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На первое полугодие 2021 года в России было 12 290 электромобилей, из которых Nissan Leaf составляет 75,5% от общего количества. Время покажет, сможет ли «Кама-1» стать достойным конкурентом на этом перспективном рынке электромобилей.