Соучредитель NEAR Protocol Илья Полосухин излагает свое видение Web 3 и объясняет, почему Ethereum не может играть заметную роль в его создании

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Илья Полосухин, соучредитель протокола NEAR, считает, что разработка Ethereum имеет фокусную проблему. Он говорит, что инженеры должны решить важные проблемы, которые позволят масштабировать Web 3 до миллиардов пользователей. «Нам нужна простота использования. Нам нужна легкая программируемость. Нам нужна компонуемость, естественная для приложений. Я не вижу, чтобы текущая эволюция Ethereum была направлена ни на одну из этих целей», — сказал Полосухин в своем интервью.

Полосухин представляет себе новую версию Интернета, или Web 3, в которой пользователь сохранит полное право собственности на свои данные и активы. Он считает, что эта новая итерация Интернета будет основана не на одном «убийственном приложении», а на комбинации разных приложений. «Наша цель состоит в том, чтобы пользователи контролировали свои данные, они контролировали свои деньги и активы» — сказал он.

Таким образом, улучшение как масштабируемости, так и функциональной совместимости технологии блокчейна является ключевым для создания основ Web 3. По словам Полосухина, хотя Ethereum остается доминирующей платформой смарт-контрактов, ему не хватает NEAR для достижения этих целей. В частности, он считает, что зависимость Ethereum L2 или агрегации для решения проблемы масштабируемости может привести к компромиссам с точки зрения компонуемости.

В качестве решения L1, альтернативного Ethereum, NEAR стремится решить проблему масштабируемости за счет использования технологии сегментирования — процесса, который разбивает инфраструктуру протокола на несколько сегментов без ущерба для совместимости.

Ключевым компонентом функции компоновки NEAR является Rainbow Bridge, протокол, который позволяет бесплатно передавать активы из блокчейна Ethereum и наоборот. «Это позволяет не только отправлять токены, но и фактически позволяет считывать состояние каждой цепочки из другой цепочки, чтобы вы могли фактически передавать любые общие сообщения между ними и выполнять контракты» - пояснил он.





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В 2021 году NEAR было одним из самых быстрорастущих сообществ разработчиков. По словам Полосухина, одна из главных привлекательных сторон протокола заключается в том, что он предлагает популярные и простые в использовании языки программирования, такие как Java и Rust. Еще одним фактором стал объявленный в прошлом году фонд в размере 800 миллионов долларов для разработчиков, которые будут развивать протокол NEAR.