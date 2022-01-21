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Спецификации и рендеры Realme 9 Pro+ появились в сети перед запуском смартфона в Индии. Это произошло через несколько дней после того, как глава Realme India Мадхав Шет сообщил, что модели серии Realme 9 Pro будут стоить выше 15 000 рупий на индийском рынке (около 15 000 рублей). Среди ключевых характеристик Realme 9 Pro+ стоит отметить SAMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 90 Гц, SoC MediaTek Dimensity 920 5G и тройной блок камер.
Серия Realme 9 будет состоять из двух вариантов: Realme 9 Pro и 9 Pro+. Дизайнерские рендеры первого уже попали в Интернет, и теперь Smartprix и OnLeaks показали дизайн модели Pro+ с улучшенными характеристиками. Судя по имеющимся рендерам, два смартфона выглядят одинаково с точки зрения дизайна, но имеют небольшие различия.
Если верить инсайдерам, Realme 9 Pro+ будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 920 с поддержкой 5G. Процессор будет работать в паре с 8 ГБ LPDDR4X оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. У смартфона будет 6,43-дюймовый sAMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц и дырка для фронтальной селфи-камеры в левом верхнем углу.
Блок камер будет состоять из основного 50-MP датчика, 8-MP ультраширокого датчика и 2-MP датчика глубины. Фронтальная селфи-камера будет иметь разрешение в 16-MP. Realme 9 Pro+ будет оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч и будет поддерживать 65 Вт быструю зарядку.