Samsung планирует провести мероприятие Unpacked 2022 в феврале, на котором, по слухам, корейский гигант анонсирует линейку Galaxy S22

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Samsung готовится к выпуску своих последних флагманских смартфонов серии Galaxy S22. Уже появилось представление о спецификациях и дизайне, так как в последнее время было много утечек и слухов. Ожидается, что линейка S22 будет запущена в начале февраля этого года, и теперь есть несколько новых сообщений, подтверждающих дату 8 февраля.

Согласно Digital Daily, в этом году Samsung проведет онлайн-мероприятие Galaxy Unpacked, 8 февраля. Компания начнет принимать предварительные заказы на смартфоны 9 февраля, а продажи начнутся 24 февраля в онлайн- и офлайн магазинах. В отчете также сообщается, что доставка предварительных заказов начнется немного раньше, 21 февраля, для обеспечения своевременной доставки к дате запуска. Digital Daily цитирует представителя Samsung: «Мы подтвердили, что мероприятие состоится 8 февраля, и обсуждаем сроки отправки приглашений на конец января» (перевод с корейского).

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Ожидается, что во время мероприятия будут представлены смартфоны Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra. Говоря о спецификациях, S22 будет поставляться с 6-дюймовым AMOLED-экраном, а S22+ должен иметь более крупный 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей. S22 Ultra должен быть самым большим из них с 6,8-дюймовой панелью LTPO AMOLED. S Pen также готов вернуться с S22 Ultra в этом году. В зависимости от того, где вы покупаете любой из S22, смартфоны будут работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 1 SoC или собственного процессора Samsung Exynos 2200 SoC.