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Джефф Уилкокс, один из ведущих сотрудников Apple, покинул компанию и вернулся в Intel Inc. Он был директором Apple по системной архитектуре Mac и сыграл важную роль в разработке Apple Silicon. Проще говоря, он буквально спроектировал независимость Apple от процессоров Intel с помощью системы M1 на чипе (SoC).
После восьми лет работы в Apple над разработкой продуктов для настольных компьютеров и ноутбуков Джефф Уилкокс возвращается в Intel. Между прочим, до работы в Apple Уилкокс работал в Intel. Уилкокс подтвердил переход на своей странице в LinkedIn. Несколько недель спустя он обновил свой профиль в LinkedIn, и сообщил, что рад вернуться к работе в прекрасной команде и о том, что он стал в компании Intel техническим директором проектно-конструкторской группы по архитектуре SoC.
Apple M1 стал не чем иным, как революцией для производителя iPhone. SoC удалось получить много похвал за свою эффективность, производительность и срок службы батареи. Чипсет Apple M1 — это первая SoC на базе ARM, которую Apple встроила в свою линейку ноутбуков MacBook, а также в компьютеры Mac малого форм-фактора под управлением macOS. SoC в основном позволил Apple отказаться от процессоров Intel, которые были единственным вариантом в ее продуктах.
Intel явно наняли Уилкокса для разработки функциональных SoC, основанных на архитектуре x86. Эти миниатюрные станции могут содержать несколько компонентов, таких как ЦП, ГП, ИИ, ОЗУ, а в некоторых случаях и хранилище. Они обычно встречаются в одноплатных компьютерах (SBC), таких как Raspberry Pi.