реклама
Операторы ToRReZ, подпольной торговой площадки в даркнете для торговли нелегальными товарами, прекратили свою работу на прошлой неделе, став третьей в этом году такой торговой площадкой, закрытой самостоятельно.
Сайт, запущенный в феврале 2020 года, работал по типу Amazon и eBay, позволяя пользователям регистрироваться на сайте в качестве покупателей или продавцов. Сайт, на котором, по утверждениям, было зарегистрировано более 160 000 пользователей, был известен прежде всего продажей наркотиков, и такими продуктами, как вредоносные программы, базами данных, подделками и другими незаконными услугами.
«После 675 дней присутствия в даркнете мы решили закрыть нашу дверь навсегда», - написал администратор ToRReZ, пользователь, известный как MrBlonde, в сообщении, размещенном на главной странице сайта. Поскольку сообщение было опубликовано 17 декабря, администраторы сайта отключили регистрацию новых учетных записей и публикацию списков новых продуктов. Их план состоит в том, чтобы отключить серверы через 2-3 недели, чтобы пользователи могли выводить средства, депонированные на сайте, для завершения транзакций, а также чтобы пользователи могли урегулировать жалобы или споры.
Операторы ToRReZ заявляют, что они закрываются по собственному решению и что они могут вернуться в будущем с новой площадкой. Это вторая торговая площадка дарквеба, которая закрылась по своему решению. Меньшая по размеру площадка даркнета Cannazon также прекратила работу, в ноябре, но администраторы сайта заявили, что им пришлось закрыться после множественных DDoS-атак.
Тем не менее, существует еще много других темных веб-рынков, которые все еще функционируют и по-прежнему предлагают широкий спектр незаконных продуктов и услуг.